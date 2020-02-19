معلومات جديدة في قضية العبيدي أمام هيئة المحلفين البريطانية

أُبلِغت لجنة المحلفين بقضية تفجير ملعب مانشستر والشهيرة بتفجيرات أرينا في بريطانيا عن تحركات المتهم هاشم العبيدي وشقيقه سلمان أثناء محاولاتهما الحصول على المواد الكيميائية لإنتاج المتفجرات القاتلة في الأسابيع التي سبقت الهجوم.

وتتكون لجنة الإدعاء من 12 شخصا والتي ستقرر بإجمالي الأصوات إذا ما كان المتهم مذنبا أو لا، قبل صدور الحكم عليه، وقدمت المحللة موروينا كروس، خلال الجلسة للادعاء، قائمة بتحركات الهواتف المنسوبة إلى الانتحاري سلمان العبيدي وشقيقه هاشم الذي يواجه تهما بمساعدة شقيقه في تنفيذ الهجوم عام 2017 الذي خلف 22 قتيلاً ومئات الجرحى.

وكشفت مورينا للمحلفين عن تحركات الهواتف في جميع أنحاء مانشستر إضافة إلى تحركات سيارتهما التي استخدمت لنقل المواد الكيميائية من وإلى الشقة التي استخدماها في منطقة بلاكلي.

يشار إلى أن سلمان العبيدي قام بتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء وجوده في بهو مانشستر أرينا بينما كان رواد الحفل يغادرون حفل المطربة أريانا غراندي، ما تسبب بقتله 22 شخصا، بعضهم من الأطفال، وأصيب مئات آخرون بجروح نتيجة الشظايا المعبأة في الجهاز والتي قّدِرت بـ 3000 قطعة.

ويقول الادعاء إن شقيقه هاشم ساعد في الحصول على المواد الكيميائية والشظايا في شكل صواميل ومسامير للقنبلة.

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