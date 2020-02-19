انفراجه جزئية لأزمة الوقود ببلدية وادي البوانيس

أعلنت بلدية وادي البوانيس، اليوم الأربعاء، وصول شحنة من وقود البنزين إلى محطة ربوع البوانيس للخدمات النفطية بمنطقة سمنو، قادمة من مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مكتب العلاقات العامة ببلدية وادي البوانيس، أن الشحنة تقدر بحوالي 50 ألف لتر، حيث شرعت المحطة بتزويد المواطنين بالوقود وأعطيت الأولية للعائلات وكبار السن والحالات المرضية؛ فيما وصل سعر التر الواحد (0.30) درهم وهو سعر التكلفة.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية قد شهدت الأيام الماضية ارتفاع في أسعار البنزين في السوق السوداء حيث وصل سعر التر الواحد إلى ثلاث دنانير.