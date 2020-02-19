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البعثة الأممية: الجيش الليبي كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، الجيش الليبي بقصف ميناء طرابلس. 

وأعربت البعثة، في بيان أصدرته، عن أملها باستئناف الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس البارحة من قبل “الجيش الليبي” والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية فيما لو اصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال، بحسب البيان.

ودعت البعثة، لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وخاصة توسيع رقعة القتال، مطالبة الجميع العودة للحوار سبيلاً وحيداً لإنهاء الأزمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انتم الكارثة الحقيقية بدعمكم للارهاب والانحراف عن ميثاق الامم المتحدة فى دعم السلم فكيف تسمحوا بتخزين اسلحة وزخائر فى ميناء مدنى ولنفرض انه انفجرت اى قذيفة داخل السفينة المخزن بها الاسلحة وانفجر معها ناقلة نفط الا يمكن ان يتسبب فى الدمار ياحمار اما الجيش الوطنى فحقه محاربة الارهاب وتدمير اسلحة مهربة تستخدم ضده !!!

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