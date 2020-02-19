البعثة الأممية: الجيش الليبي كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية

اتهمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، الجيش الليبي بقصف ميناء طرابلس.

وأعربت البعثة، في بيان أصدرته، عن أملها باستئناف الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس البارحة من قبل “الجيش الليبي” والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية فيما لو اصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال، بحسب البيان.

ودعت البعثة، لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وخاصة توسيع رقعة القتال، مطالبة الجميع العودة للحوار سبيلاً وحيداً لإنهاء الأزمة.