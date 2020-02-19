المشير حفتر يبحث مع سيرغي شويغو الوضع في ليبيا

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اليوم في موسكو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

ونقلت وكالة سبوتنيك بيانا عن وزارة الدفاع الروسية قالت فيه إن وزير الدفاع بحث مع القائد العام الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الدور المهم للمفاوضات التي عقدت في يناير الماضي بموسكو لإقرار وقف إطلاق النار، وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن الطرفين أكدا على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلا عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

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