حفتر يصل موسكو ويلتقي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء في موسكو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خلفية حفتر وبحثا الوضع في ليبيا.

الدفاع الروسية وفي بياناً لها اليوم الأربعاء وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت:” في 19 فبراير التقى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر وخلال الحوار نوقش الوضع في ليبيا.”

وتابع البيان:” تمت الإشارة إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير من هذا العام في موسكو لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد “.

وأكد الطرفان مرة أخرى على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

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