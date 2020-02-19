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رينزي: التدخل التركي في ليبيا يمثل خطراً كبيراً على الإتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي أن تركيا تمثل مشكلة أوروبية.

زعيم تيار “إيطاليا حية” متحدثا في مجلس الشيوخ خلال النقاش حول اتصالات رئيس الوزراء على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي الإستثنائي غد الخميس أضاف:” هناك قوى من خارج أوروبا تقوم بلعبة معقدة وأشير هنا إلى تركيا التي يمثل خيارها الاستراتيجي للتدخل في كردستان أولاً ثم في ليبيا يمثل خطراً كبيراً على الاتحاد الأوروبي”،وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية.

وخلص رينزي الى القول إن تركيا ليست مشكلة إيطالية بل مشكلة أوروبية في هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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