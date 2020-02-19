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شاهد| تصريحات مدوية لـ”الصندوق” ضد “باشاغا” ويكشف حقيقة ما حدث في ميناء طـرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى القيادي في كتيبة النواصي محمد أبوذراع الملقب بـ ” الصندوق ” مزاعم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عن مقتل مدنيين في القصف الذي استهدف بالأمس ميناء طرابلس البحري .

وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال الصندوق أن هناك عسكريين وأمنيين قتلوا في القصف وليس مدنيين دون أن يكشف عن هوية هؤلاء العسكريين في ظل تقارير لم يتم التأكد منها تحدثت عن  اصابة أتراك .

تعزية باشاآغا في “مدنيين ” قال أنهم قتلو في قصف ميناء طرابلس

ووصف ” الصندوق ”  الذي  تسيطر مجموعته على ميناء طرابلس باشاآغا بأنه ” وزير العازة والصدفة ” وقال له ” أنت أكبر عدو ، وليس حفتر ، الذين استشهدوا هم أفراد الأمن وعسكريين وليس مدنيين ” .

منشور الصندوق

وفي الأثناء نقلت وسائل إعلام موالية للوفاق عن وزارة الصحة في طرابلس نبأ مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين لكنها لم تكشف عن أسمائهم وهوياتهم قبل أن يأتي نفي الصندوق اليوم لهذا النبأ .

مالك الهمالي ، عنصر النواصي احد قتلى قصف الميناء

وقد نعت شخصيات وحسابات مقربة من كتيبة النواصي أحد القتلى الثلاثة وهو من المنتسبين للكتيبة من مجموعة ” الصندوق ”  ويدعى مالك الهمالي كان من ضمن القتلى الذين  قال باشاآغا بأنهم مدنيون .

قناة العدالة والبناء تنقل عن الصحة نبأ مقتل ثلاثة مدنيين

وعبّر ” الصندوق ” من خلال منشور آخر عن امتعاضه من باشاآغا قائلاً : ” في عيد الثورة يضطهد الثوار ، هي هكذا الدنيا فلطالما كان أراذل القوم من يصعدون علي جثت الرجال، بإمكانكم ان تحاولو تنفيد أجندتكم بالقضاء وتلفيق التهم علي كل من يعارض سياستكم الفاشلة ولكن لن يكون هذا إلا حبراً علي ورق “ .

وختم قائلًا : “أنا يا وزير الصدفة إبن ليبيا وطرابلس وسوق الجمعة خاصة التي زفت وما تزال تزف شهداء الدفاع عن الأرض والعرض ولكن هي تلك الأيام نداولها بين الناس بالحق وستمضي كما مضي العديد من الفشلة من قبلك فلا يصح إلا الصحيح ومن كان الحق معه فمن عليه وإن غداً لناظره قريب ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كلام السيد ابوذراع يصف لنا مدي صفاقه المدعو فتحي وشهد شاهدا من طرابلس علي كذب حكومه النفاق وهذا التوصيف هو الاقرب لها حتي من لقب حكومه الفرقاطه ففيه ناس لا تستحي من عار الاستمرار في هذه الحكومه التي أن اسحب منها موسي الكوني معترفا بفشلها ولكن الانسحاب منها لا يبرئه من الانضمام لحكومه غير شرعيه ولم تحظي باعتماد مجلس النواب لها وهي بين قوسين حكومه من العملاء عينتهم الامم المتحده بأختيار السيد ليون ومؤهلات العميل معروفه اولها أن يكون رئيسها ليس مواطن أبا عن جد بل مكتسب للجنسيه كالسراج في ليبيا وهو تركي الاصل وكأحمد الشلبي في العراق وهو أيراني الاصل

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  • الاخوان اعداء الله واعداء كل الشعب الليبى مهما كانت الخلافات بينهم فالاخوانى يتنفس الكذب ويغدر بكل من يتعاون معه ويوصله الى السلطة فى مل مكان ففى تركيا غدر اردوغان بكل من اوصلوه للسلطة ودعموه ظنا انهم يدعموا التيار الاسلامى الى ان سقط عنه القناع وظهر وجهه الصهيونى الحقير فتخلص من الداعية الاسلامية فتح الله جولن واتباعه بالملايين اعتقل وشرد منهم مئات الالاف وكذلك اقصى قيادات بارزة من الذين اسسوا حزبه امثال احمد داود اغلوا رئيس الوزراء السابق وعبدالله جول رئيس الجمهورية السابق وغيرهم وفى ليبيا راينا كيف تخلص الاخوانى الحقير المشرى من السويحلى وراينا كيف يحتقروا بعض ويسبوا السراج باسوأ الشتائم فهم يعلمون انهم على باطل

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