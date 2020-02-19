هيومن رايتس ووتش تستنكر إيقاف عملية صوفيا

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف عملية صوفيا واستبدالها بعملية جديدة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا والابتعاد عن مسارات تهريب المهاجرين غير القانونيين.

وأشارت المنظمة في بيان لمديرتها في القسم الأوروبي وآسيا الوسطى وديث ساندرلاند إلى أن الاتحاد الأوروبي ألغى عملية صوفيا بسبب نجاحها بعد أن ساهمت في إنقاذ أكثر من 50 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، مضيفةً أن الاتحاد بإمكانه مراقبة حظر الأسلحة وإنقاذ أرواح المهاجرين بعد انهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة للمهاجرين في ليبيا.

واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بخرقه القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان في حالة تنفيذ شروط المهمة التي اتفق عليها أعضاء الاتحاد والتي تجزم إنهاء المهمة فور رصد أي محاولة لإنقاذ المهاجرين غير القانونيين من البحر الأبيض المتوسط ونقلهم إلى الأراضي الأوروبية.

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