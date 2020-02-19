حفتر ووزير الدفاع الروسي يؤكدان على تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء في موسكو، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وبحثا الوضع الراهن في ليبيا، وقالت الدفاع الروسية إن اللقاء جرى.

وشدد الجانبان على أهمية المباحثات التي جرت في 13 يناير في موسكو لإرساء نظام وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن الطرفين أكدا على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وعلى عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.

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