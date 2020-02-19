برلماني مصري: تركيا مازالت مستمرة في سياساتها الإرهابية داخل ليبيا

أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أحمد أباظة، أن إعلان القوات المسلحة الليبية تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس، دليل قاطع على استمرار النظام الإرهابي التركي في سياساته الإرهابية والتدميرية داخل ليبيا.

وقال أباظة في بيان اليوم، إن القوات المسلحة الليبية ستتصدى بحسم لكل السفن والغزاة من إرهابيي أردوغان ومرتزقته، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في مواجهة سياسات النظام التركي ضد ليبيا، ووقف دخول جميع الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة التابعين للنظام التركي إلى الأراضي الليبية.

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