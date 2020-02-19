«داخلية الموقتة»: ضبط 40 مهاجرا جنوب ربيانة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، ضبط 40 مهاجرا غير شرعيين على بعد 80 كيلومترا جنوب منطقة ربيانة.

جاء ذلك خلال دوريات انطلقت من ربيانة إلى واحة بزيمة، وصولا إلى القارة الحمراء وجبال الخزين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن تلك الحملات الأمنية شاركت فيها مديرية أمن ربيانة، وفرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، وفرع الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لـ«داخلية الموقتة»، بهدف تمشيط المنطقة، وفرض الأمن.

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