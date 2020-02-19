خارجية الوفاق ترجح فشل الخطة الأوروبية المقترحة لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إن “الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية”.

وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، لها الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.

وأضافت الوزارة، أن حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى البلاد منذ سنوات.

وكان وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توافقوا خلال اجتماعهم، الإثنين في بروكسل، على إطلاق مهمة مراقبة جديدة لتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا يشمل المنطقة الواقعة شرق البلاد.

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