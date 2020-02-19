البركي : ملتقى القبائل سيبحث الكثير من القضايا التي تهم الليبيين

قال عضو مجلس أعيان ومشائخ ترهونة، عبد الرحيم البركي، إن ملتقى القبائل الليبية الذي ستحتضنه مدينة ترهونة اليوم سيبحث الكثير من القضايا التي تهم الليبيين.

وأضاف البركي في تصريح أمس لقناة ليبيا، أن الملتقى سيؤكد على وحدة ليبيا، والرفض القاطع لعدوان تركيا ودعمها لمليشيات طرابلس بالمرتزقة والأسلحة، بالإضافة إلى حث الليبيين على ضرورة الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في حربها في طرابلس، مشيرا إلى أن الملتقى سيبحث أيضا عوائد النفط، وأن قرار غلق الحقول النفطية هو قرار شعبي إلى أن توضع ضمانات بأن عائدات النفط ستصب في مصالح كل الليبيين.

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