دعوى قضائية ضد المشير حفتر في الولايات المتحدة

رفعت دعوى قضائية قد تهدد ممتلكات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في ولاية فرجينيا الأميركية.

ونقلت جريدة نيويورك تايمز أنّ المدعين الذين رفعوا القضية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 يتّهمونَ قوات الجيش بقيادة المشير حفتر بتعذيب أفراد عائلاتهم في أكتوبر عام 2014 ، مشيرةً إلى أنه رغم فشل الدعاوى السابقة وعدم السماح للمحكمة الاتحادية بالحجز على ممتلكات حفتر التي تقدر بما لا يقل عن 8 ملايين دولار موزعةً على 17 عقاراً في ولاية فرجينيا إلا أن الدعاوى الجديدة قد تسمح للمحكمة بحجزها.

يشار إلى أن قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991 يسمح لأفراد أسر ضحايا أعمال القتل خارج نطاق القانون والتعذيب بمقاضاة الأشخاص المسؤولين ويستهدف القانون مرتكبي التعذيب الذين يعملون تحت سلطة حكومية واضحة.

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