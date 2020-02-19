القيادي “الصندوق” يفجر مفاجأة مدوية ويكذب “باشاغا”

أخبار ليبيا24

كذب القيادي في مليشيا النواصي محمد أبوذراع الملقب بـ ” الصندوق” مزاعم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن مقتل مدنيين في القصف الذي استهدف ميناء طرابلس البحري يوم أمس الثلاثاء.

وكانت صفحة المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نشرت أمس الثلاثاء تعزية باسم باشاغا ورد فيها :”أتقدم بأحر التعازي القلبية والتضامن الكامل مع أسر الضحايا “المدنيين” الذي استشهدوا اليوم خلال استهداف حفتر لميناء طرابلس”.

ورد أبوذراع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بحذف المنشور قائلا:”مدنيين صار ياوزير العازة والصدفة، والله أكبر عدو أنت مش حفتر، اللي استشهدوا البارحة هم أفراد من الأمن وعسكريين، والله ماك رابحها”.

وشن القيادي في مليشيا النواصي في منشور آخر على وزير داخلية الوفاق قال فيه :”في عيد الثورة يضطهد الثوار، هي هكذا الدنيا فلطالما كان أراذل القوم من يصعدون علي جثت الرجال، بإمكانكم ان تحاولو تنفيد أجندتكم بالقضاء وتلفيق التهم علي كل من يعارض سياستكم الفاشلة”.

وتابع أبوذراع :”لكن لن يكون هذا إلا حبراً علي ورق فأنا يا “وزير الصدفة” إبن ليبيا وطرابلس وسوق الجمعة خاصة التي زفت وما تزال تزف شهداء الدفاع عن الأرض والعرض ولكن هي تلك الأيام نداولها بين الناس بالحق وستمضي كما مضي العديد من الفشلة من قبلك فلا يصح إلا الصحيح ومن كان الحق معه فمن عليه وإن غداً لناظره قريب”.

وكانت القوات المسلحة قد وجّهت ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا عن طريق تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن القصف الذي استهدف ميناء طرابلس أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

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