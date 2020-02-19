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القيادي “الصندوق” يفجر مفاجأة مدوية ويكذب “باشاغا”

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كذب القيادي في مليشيا النواصي محمد أبوذراع الملقب بـ ” الصندوق” مزاعم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن مقتل مدنيين في القصف الذي استهدف ميناء طرابلس البحري يوم أمس الثلاثاء.

وكانت صفحة المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نشرت أمس الثلاثاء تعزية باسم باشاغا ورد فيها :”أتقدم بأحر التعازي القلبية والتضامن الكامل مع أسر الضحايا “المدنيين” الذي استشهدوا اليوم خلال استهداف حفتر لميناء طرابلس”.

ورد أبوذراع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بحذف المنشور قائلا:”مدنيين صار ياوزير العازة والصدفة، والله أكبر عدو أنت مش حفتر، اللي استشهدوا البارحة هم أفراد من الأمن وعسكريين، والله ماك رابحها”.

وشن القيادي في مليشيا النواصي في منشور آخر على وزير داخلية الوفاق قال فيه :”في عيد الثورة يضطهد الثوار، هي هكذا الدنيا فلطالما كان أراذل القوم من يصعدون علي جثت الرجال، بإمكانكم ان تحاولو تنفيد أجندتكم بالقضاء وتلفيق التهم علي كل من يعارض سياستكم الفاشلة”.

وتابع أبوذراع :”لكن لن يكون هذا إلا حبراً علي ورق فأنا يا “وزير الصدفة” إبن ليبيا وطرابلس وسوق الجمعة خاصة التي زفت وما تزال تزف شهداء الدفاع عن الأرض والعرض ولكن هي تلك الأيام نداولها بين الناس بالحق وستمضي كما مضي العديد من الفشلة من قبلك فلا يصح إلا الصحيح ومن كان الحق معه فمن عليه وإن غداً لناظره قريب”.

وكانت القوات المسلحة قد وجّهت ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا عن طريق تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن القصف الذي استهدف ميناء طرابلس أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

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  • .أهل النار يكره بعضهم بعضًا كراهية شديدة وعداوة من بعضهم لبعض، يقول الله -عَزَّ وَجَلّ-: (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف:67]، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: “خليلان مؤمنان وخليلان فاسقان! يقول: أما المؤمنان فمات أحدهما فأدخله الله الجنة، وفي الجنة رأى ما هو فيه من النعيم، وذكر صاحبه الذي كان يأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله فخشي عليه أنه يضل بعده، فقال: اللهم! إنه كان لي خليل يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك حتى وردت هذا المورد ودخلت الجنة، اللهم! إني أسألك أن تثبته على دينك حتى تجمعني به في جنات النعيم، قال: فثبته الله وكتب له الجنة وهو في الدنيا، قال: والخليلان الفاسقان أحدهما مات فدخل النار، فلما وقع في الورطة تذكر من ورطه، فإذا به يخشى أن يسلم خليله ويهتدي ويذهب إلى الجنة وهو في النار، فقال: اللهم! إنه كان لي خليل يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك حتى وردت هذا المورد، اللهم! لا تهده ولا تجعله يسلم حتى يرى ما رأيت ويدخل فيما فيه دخلت”. [تفسير ابن كثير 4/ 162، ط. دار الفكر].

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