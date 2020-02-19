“الوفاق” تطرح مبنى مقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة للإيجار

طرحت حكومة الوفاق 14 طابقاً مكتبياً من مبنى مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة وسط مانهاتن بنيويورك للإيجار .

وأشارت تقارير صحفية نقلاً عن سمسار العقارات المكلف من قبل حكومة الوفاق سيتوارت سيجل وشريكه مات بيرجي من شركة CBRE أنه قد تمت إزالة كلمة بيت ليبيا عن المبنى المكون من 24 طابقاً بعد أن قرر المسؤولون عنه طرحه للإيجار بمبلغ إجمالي يتجاوز الخمسة ملايين دولار.

وأثار عرض الإيجار للمبنى جدلاً في أوساط العقارات في مدينة نيويورك بسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا، والانقسام بين السياسيين إضافة لسعره المتدني مقارنةً بمساحة كل طابق البالغة 1738 متر وموقعه الإستراتيجي الذي يقع وسط جزيرة مانهاتن وهي مركز مدينة نيويورك ومقر أكبر وأبرز الشركات والمراكز المالية العالمية .

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