السفير الأميركي يعرب عن قلقه من الهجمات على ميناء طرابلس

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء ،برئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء هجمات 18 فبراير ضد ميناء طرابلس التجاري، والتي لم تؤد إلاّ إلى منع وصول الوقود الحيوي للاستخدام المدني ممّا يضاعف من معاناة الشعب الليبي.

كما أكد السفير نورلاند خلال لقائه أمس مع الجنرال حفتر في الرجمة، على ضرورة إنهاء الإغلاق المستمر لقطاع الطاقة في ليبيا واستهداف موظفي الشركة الوطنية للنفط ومرافقها.

وتراقب الولايات المتحدة عن كثب الآثار الإنسانية للنزاع، بما في ذلك تفاقم نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في منطقة بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا.

و أكد السفارة أن هذه الهجمات على الحاجة الملحة للأطراف الليبية للمضي قُدمًا في الحوار السلمي حول القضايا التي تفرّق بينهم. وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمحادثات 5 + 5 التي تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف، والتي يجب أن تُستأنف بسرعة من أجل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب.

و أضافت أن هذه العمليات العسكرية ،تتعارض ، والهجمات الاستفزازية ضد البنية التحتية المدنية، والانتهاكات المتهوّرة لحظر الأسلحة من قبل أطراف أجنبية مع تطلعات جميع الليبيين للمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.