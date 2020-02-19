البدري: الآلية الأوروبية لم تشر إلى القواعد الإيطالية والتركية في مصراتة وطرابلس

قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، إن قرار الاتحاد الأوروبي بمراقبة الحدود الليبية لم يشر إلى القاعدة الإيطالية في مصراتة، والقاعدة التركية في طرابلس، التي يتوافد إليها آلاف المرتزقة والإرهابيين السوريين والتركمان، بالإضافة إلى الضباط الأتراك الذين يقودون معارك الإرهابيين في غرب ليبيا .

وأضاف البدري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن وقف تدفق السلاح أمر مهم جدا، ولكن من المهم أيضا الجهة الخارجة عن القانون التي تجند المرتزقة والإرهابيين الدوليين الموجودين في غرب ليبيا، والذين يتقاضون مرتبات عالية مقابل قتل الليبيين، وتعمل على إنشاء قاعدة إرهابية تديرها الدولة العثمانية التي تعمل على تخريب العالم العربي.

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