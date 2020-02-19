

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 February, 2020

دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمحادثات« 5 + 5 » العسكرية التي تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف ،مؤكدة أنه وجب أن تُستأنف بسرعة من أجل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب».

و أضافت السفارة أن هذه العمليات العسكرية ،تتعارض ، والهجمات الاستفزازية ضد البنية التحتية المدنية، والانتهاكات المتهوّرة لحظر الأسلحة من قبل أطراف أجنبية مع تطلعات جميع الليبيين للمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.