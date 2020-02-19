وزير تركي سابق: هناك أخطار تحدق بتركيا من خلال انغماسها في ليبيا

ليبيا – قدّم وزير الخارجية التركية الأسبق يشار ياكيش عرضا تاريخيا مفصّلا للحدود الجغرافية البحرية في المتوسط واعتبر أن طول الحدود البحرية التي تبلغ 1700 كيلو متر مع اليونان وباقي دول المتوسط هو أحد الأسباب التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توقيع الاتفاق مع حكومة الوفاق.

ياكيش وخلال كلمة له في مؤتمر تحت عنوان “التدخل التركي في المتوسط: الأسباب، الأهداف والمخاطر” أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء نقلته صحيفة “العرب” اللندنية أشار إلى أنّ لتركيا مطالبات بتقسيم الحدود البحرية وحرية الوصول إلى ثروات المنطقة وهذا هو الهدف الذي يسعى من خلاله أردوغان إلى الحصول على حق قانوني بخصوص الحدود البحرية وبالتالي تمّ التوقيع على اتفاق أحادي مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية دون التشاور مع باقي دول المتوسط.

وقال إن أردوغان وقّع أيضا على اتفاقية تعاون عسكري مع حكومة طرابلس لكن مشكلة هذه الحكومة أنها مسيطر عليها من قبل حركة الإخوان المسلمين وميليشيات مرتبطة بمنظمات إرهابية.

وأكد أنّ عمق المشكلة يمكن في أنّ السياسة المتبعة من قبل حكومة أردوغان “تجعلنا نطرح تساؤلات عن الأخطار التي تحدق بتركيا من خلال انغماسها في ليبيا”.

وحذّر يشار ياكيش من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا جديدة بسبب ثرواتها البترولية خاصة وأن تركيا في هذا المشهد ليس لديها أيّ سياسة واضحة المعالم.

كما حذّر وزير الخارجية التركي الأسبق من أن السياسة الخارجية التركية غير الواضحة من قبل أردوغان قد تضع تركيا في مخاطر جمّة، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خسر ثقة الأوروبيين منذ سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية