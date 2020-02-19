القائد العام يصل لموسكو ويلتقي وزير الدفاع الروسي

موسكو 19 فبراير 2020 (وال) – استقبل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خلفية أبو القاسم حفتر، اليوم الأربعاء، في العاصمة موسكو؛ لبحث الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه خلال اللقاء تمت الإشارة إلى الدور المهم للمفاوضات التي عقدت في الثالث عشر من يناير الماضي في موسكو لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد.

وأكد الطرفان مرة أخرى على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقا للبيان. (وال – موسكو)

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