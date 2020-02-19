دولة رئيس مجلس الوزراء يناقش إمكانية تشغيل مطار الأبرق الدولي

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – ناقش دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزارء بمدينة بنغازي بالخصوص.

وضم الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف السيد خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات السيد صالح عمار اشتيوي، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، مطلعا على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية، وصادرا تعليماته بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل في تعطل الرحلات لضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج. (وال – بنغازي)

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