

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

19 February, 2020

ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ،اليوم الأربعاء /إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزارء بمدينة بنغازي بالخصوص.

وضم الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات صالح عمار اشتيوي، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، و على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية، وخصل الاجتماع إلى ضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل في تعطل الرحلات لضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.