دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية الصيعان

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء سير العمل ببلدية الصيعان وأبرز المشاكل والاحتياجات التي تتطلبها البلدية، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن باطن الجبل الدكتور احفيظ خليفة شنينة، وومثلين عم المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد ومدير الإدارة الفنية والمشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

وتطرق الاجتماع لمشاكل أزمة الوقود، وشح السيولة النقدية، ودعم مديرية أمن الصيعان، إضافة إلى تنفيذ باقي شبكة المياه لمدينة بدر واستكمال العمل بمعبر مشهد صالح بطول 35 كم مزدوج، وتوفير الاحتياجات لمستشفى تيجي العام.

وأكد دولة الرئيس العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه المناطق في أقرب وقت ممكن خلال العام الجاري، خدمة لمواطني المنطقة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال