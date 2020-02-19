مجلس مناطق حوض النفط والغاز: قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية شعبي ووطني

ليبيا – شدد عضو المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز صالح بومطاري على أن قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية شعبي ووطني.

بومطاري وفي تصريح لموقع “إندبندنت عربية “أمس الثلاثاء قال :”القرار شعبي ووطني في هدفه وإن كنا من أنصار عملية الجيش في طرابلس لكن الجيش لم يتدخل في قرارنا”، مشيراً الى أن الحركة الشعبية في طريقها لبلورة قادة من القبائل للتحدث باسمهم لدى المنظمات الدولية.

وأضاف:”إن الخطوة تهدف إلى تحرير مؤسسات الدولة من لوبيات الفساد وعصابات الاعتمادات الممولة للميليشيات والمجموعات الإرهابية”، ؤكداً أن انفراد سلطة الحكومة بالتصرف في إيرادات النفط أثر سلباً وبشكل مباشر في المواطن.

عضو المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز لم يستبعد أن تلجأ حكومة الوفاق إلى إجراءات للضغط عليهم لإجبارهم على التراجع، موضحاً أن من بوادر تلك الخطوات خفض كميات غاز الطهي حيث بدأ المواطن يعاني غيابه حالياً بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات غياب الكهرباء بحجة “نقص إنتاج الغاز المزود لمحطات الكهرباء وربما غياب السيولة النقدية من المصارف أيضاً “،بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية