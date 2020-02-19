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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

19 February, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ،اليوم الأربعاء ،سير العمل ببلدية الصيعان وأبرز المشاكل والاحتياجات التي تتطلبها البلدية، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن باطن الجبل احفيظ خليفة شنينة، وومثلين عم المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد ومدير الإدارة الفنية والمشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

وتطرق الاجتماع وفق ما افاد به المكتب الإعلامي للحكومة الليية ،لمشاكل أزمة الوقود، وشح السيولة النقدية، ودعم مديرية أمن الصيعان، إضافة إلى تنفيذ باقي شبكة المياه لمدينة بدر واستكمال العمل بمعبر مشهد صالح بطول 35 كم مزدوج، وتوفير الاحتياجات لمستشفى تيجي العام.