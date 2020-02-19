لافروف: يجب موافقة مجلس الأمن على مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.

وكان وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توافقوا خلال اجتماعهم، يوم الإثنين في بروكسل، على إطلاق مهمة مراقبة جديدة لتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا يشمل المنطقة الواقعة شرق البلاد.

وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام مباحثات روسية – إيطالية بصيغة “2+2″، والتي شارك فيها لافروف ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والإيطالي لورينزو غويريني.

وشدد لافروف، على “ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكا لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي”.

وقال لافروف، إن روسيا تنتظر من إيطاليا أن تزودها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا، خاصة فيما يتعلق بنية بروكسل إشراك قوات بحرية وجوية، وحتى برية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ينبغي تنسيق آليات تنفيذ قرارات كهذه (بعثة المراقبة الأوروبية) مع المجلس”.

وأشار سيرغي لافروف، إلى أن “مباحثات اليوم شهدت تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الإقليمية الحيوية، وتنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أجمع الطرفان على ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر حوار وطني واسع”.

واتفق الجانبان على دعم حوار مكثف في المسار الليبي وتنظيم مشاورات ثنائية حول التسوية الليبية، في غضون الأسابيع القادمة، مؤكدا أهمية دفع الفرقاء الليبيين ليتخذوا “خطوات عملية” لحل الأزمة.

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