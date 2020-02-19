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قيادي في كتيبة “النواصي” يكشف هوية قتلى استهداف ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على عكس ما صرح به وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بيّن القيادي البارز في كتيبة النواصي محمد بودراع الملقب بـ”الصندوق” عبر إدراج على صفحته الشخصية في فيسبوك حقيقة الأشخاص الذين تم استهدافهم في القصف الذي طال ميناء طرابلس أمس.

وقال الصندوق -خلال منشوره الذي قام بحذفه بعد وقت قصير من نشره على صفحته الشخصية- إن من سقطوا فعليا جراء القصف هم أفراد أمن وعسكريون، ووصف باشاغا بـ “وزير العازه” وهي لفظة محلية تشير إلى أن الشخص غير مؤهل لعمل شيء ما إلا أن العوز وفقد الرجال الحقيقيين وغيابهم عن المشهد هو ما جعله يتقلد هذا المنصب.

وانتقد الصندوق باشاغا بشدة واصفا إياه بــ”العدو” وليس المشير حفتر كما يقولون ويروجون عبر المنابر المختلفة مختتما إدراجه بثقته في عدم نصره مؤكدا بالقسم، حيث قال بالدارجة الليبية “والله ماك رابحها”.

وكان باشاغا قد صرح في إدراج أيضاً على الفيسبوك بأن من تم استهدافهم في القصف هم من المدنيين وقدم التعازي لأسرهم وذويهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لو ان كل واحد يعمل مع السراج يسأل نفسه كيف يحكم هذا الامعة اربع سنوات دون ان يؤدى القسم الدستورى على الولاء للوطن على الاقل كنا طلبنا منه اطعام عشر مساكين لانه حنث بالقسم وباع الوطن ولكن يبدوا ان اقسم امام السلطان العثمانلى على بيع ليبيا له مقابل باكو شيكولاته

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