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السراج يعتبر أن استئناف مفاوضات السلام "تجاوزته أحداث على الأرض"

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأربعاء إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من قوات الجيش الوطني التي تحاول السيطرة على طرابلس.

وتابع السراج مخاطبا الصحافيين في ميناء طرابلس الذي قصفته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الثلاثاء أنه يجب أن تكون هناك أولا “رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا”.

ويأتي تصريح السراج بعد إعلان حكومة الوفاق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقف محادثات جنيف مع قوات حفتر التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء هذا القرار بعد تعرض ميناء طرابلس للقصف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن حكومة الوفاق.

فرانس24/ رويترز

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • قناة فرنسا 24 الممولة من قطر تقول الحكومة المعترف بها دوليا ونسيت ان الجش الوطنى الليبى معترف به دوليا ومن نواب الشعب الليبى بينما حكومة السراج مرفوضة من نواب الشعب مرتين ولم تؤدى القسم الدستورى ومنتهية الصلاحية ولهذا فقدت شرعيتها دوليا ويشار اليها فى البيانات الدولية على انها احد اطراف الصراع وبعد اغلاق النفط اصبحت كالكلب الاجرب الكل ينفر منها فلم نرى وزير امريكى او روسى فابل السراج او احد افراد عصابته بل اقصى مايقبله وكيل وزارة او سفيه بينما اليوم المشير يقابل وزيرالدفاع الروسى وامس ذهب لمقره بالرجمة السفيه الامريكى الذى يستدعى السراج الى تونس ليقابله

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