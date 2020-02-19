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الشاطر: يجب أن يعمل الرئاسي سريعاً على إلحاق هزيمة عسكرية بمليشيات حفتر

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر اليوم الأربعاء إن تعليق المجلس الرئاسي لمشاركته في محادثات لجنة 5+5 هي خطوة في الطريق الصحيح.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أنه لايجب ان يتم الاكتفاء بهذه الخطوة لأن من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) لايفهم ولايستعمل إلا لغة السلاح والقتل والتدمير، حسب زعمه.

وأكد الشاطر ان المطلوب من المجلس الرئاسي أن لايكتفي بالخطوات السياسية وانما يعمل بأقصى سرعة على الحاق الهزيمة بما أسماه بـ”مجرم الحرب وميليشياته” وإي تأخير في اصدار التعيلمات للمرابطين على تخوم طرابلس  للتحول من الدفاع إلى الهجوم مضيعة للوقت وإعطاء فرص لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليتغول في تدمير طرابلس حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شاطر فى الغباوة والتخلف العقلى فالسراج امعة تافه دمية فى يد مليشيات ارهابية وبعد اغلاق ابار النفط اصبحت شيكاته بدون رصيد وسيقتل بنيران صديقة ولن تحميه المرتزقة فالجيش الوطنى سيحرر طرابلس حتما وليس امام الخوان الا الانتحار او الاستسلام كما حدث لكل من دعمهم اردوغان البهلوان الجبان .

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  • هناك غبي يدعي عبدالرحمن الشاطح وليس الشاطر كذاب ومئة كذاب حفتر ليس قادم لتدمير طرابلس حفتر قادم لتخليص طرابلس من خرده بشريه بدايه بك انت ونهايه بخاسر السراق امتاع الشيكولاته الانجليزيه يوم لأكلها وترك مليشيات تمت بغباء في معارك طرابلس

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