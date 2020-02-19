باشاغا: حفتر يسعى مع شركاءه الدوليين تدمير حياة المدنيين ومستقبلهم

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه يسعى شركاءه مع الدوليين إلى تدمير حياة المدنيين ومستقبلهم، وتخريب البنية التحتية للمدن الليبية.

وقال باشاغا: “حفتر وشركاءه الأجانب أثبتوا اليوم مجدداً وبكل وضوح بأنهم ينوون إيذاء الشعب الليبي، لا مساعدته، ويسعون إلى تدمير حياة المدنيين ومستقبلهم، وتخريب البنية التحتية للمدن والقرى الليبية”.

وأضاف باشاغا، بحسب ما نشرت صفحته الرسمية على “فيسبوك” أمس الثلاثاء: “سنقوم بكل حزم بالدفاع عن بلدنا وحمايتها حتى يكون السلام الذي نتطلع إليه ممكناً”.

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