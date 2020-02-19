

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 February, 2020

انتقد القيادي بكتيبة النواصي، محمد أبو دراع الملقب بـ«الصندوق»، ما وصفه بـ “اضطهاد الثوار في ليبيا”.

وقال أبودراع، في تدوينة نشرها عبر حسابه، جاءت ردا على وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بعد وصفه لقتلى قصف ميناء طرابلس بالمدنيين، “في عيد الثورة يضطهد الثوار، هي هكذا الدنيا فلطالما كان أراذل القوم من يصعدون علي جثت الرجال، بإمكانكم ان تحاولوا تنفيذ أجندتكم بالقضاء وتلفيق التهم على كل من يعارض سياستكم الفاشلة ولكن لن يكون هذا إلا حبراً علي ورق، فأنا يا وزير الصدفة ابن ليبيا وطرابلس وسوق الجمعة خاصة التي زفت وما تزال تزف شهداء الدفاع عن الأرض والعرض، ولكن هي تلك الأيام نداولها بين الناس بالحق وستمضي كما مضي العديد من الفشلة من قبلك فلا يصح إلا الصحيح ومن كان الحق معه فمن عليه وإن غداً لناظره قريب”، بحسب تعبيره.

وكان أبو دراع، قد نشر تدوينته سابقة وحذفها سريعًا من حسابه قال فيها “مدنيين صار يا وزير العازة والصدفة، والله أكبر عدو انت مش حفتر لي استشهدوا البارحة هم افراد من الامن وعسكريين والله ماك رابحها”.