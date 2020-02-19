الحكومة الليبية تناقش إمكانية تشغيل مطار الأبرق الدولي

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزارء بمدينة بنغازي بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومدير مصلحة المطارات بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء.

وبحث المجتمعون كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، مطلعاً على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية.

كما أصدر تعليماته بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل في تعطل الرحلات لضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.