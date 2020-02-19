بعد قصف ميناء طرابلس .. باشاغا : حفتر وشركاؤه الأجانب يسعون لإيذاء وتدمير الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بالتعازي لأسر الضحايا المدنيين الذي قضوا أمس نتيجة استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر لميناء طرابلس، معلنا “الدفاع بكل حزم عن بلدنا وحمايته حتى يكون السلام الذي نتطلع إليه ممكنا”.

باشاغا قال، في تغريدتين : “حفتر وشركاؤه الأجانب أثبتوا مجددًا وبكل وضوح بأنهم ينوون إيذاء الشعب الليبي، لا مساعدته، ويسعون إلى تدمير حياة المدنيين ومستقبلهم، وتخريب البنية التحتية للمدن والقرى الليبية”.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش، أعلنت أمس الثلاثاء، استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس؛ من خلال توجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، بهدف إضعاف الإمكانات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليساعدوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة.

وحول تفاصيل القصف، أوضح مصدر مُطلع من داخل ميناء طرابلس البحري، أمس الثلاثاء، أن سفينة الشحن القادمة من تركيا والتي دخلت ميناء طرابلس صباح اليوم غادرته فور استهداف الميناء، وأكد أن استهداف السفينة التي تحمل اسم “آيلا” وترفع علم جزر الكوك –إحدى جزر المحيط الهادئ- وكانت قادمة من ميناء إسطنبول، جاء عبر قذائف مدفعية وليس ضربات جوي.

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