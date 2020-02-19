السراج يعلن تعليق كافة المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية مع حفتر

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار الأربعاء، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع المشير خليفة حفتر.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في بيان له أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية في جنيف، وذلك احتجاجا على قصف قوات الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري أمس.

وقال المجلس، إنه “قرر تعليق مشاركته حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته”، مؤكدًا على حقه في الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين، على حد قوله.

ودان المجلس، ما وصفه “التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن والاستهانة المتكررة بمقررات مؤتمر برلين”، وجدد تأكيده أنه دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة، فإنه لا معنى لأي مفاوضات؛ ولا سلام تحت القصف، حسب تعبيره.

يذكر أن القيادة العامة قد أكدت أن قواتها المسلحة قد وجّهت ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا للقتال إلى جانب عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة، وفق قولها.

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