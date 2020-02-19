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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

19 February, 2020

عقد المجلس التسييري لبلدية سرت ،اليوم الأربعاء ،اجتماعه الثانى برئاسة رئيس المجلس سالم عامر سالم وبحضور كافة الاعضاء.

و تم خلال الاجتماع ،المصادقة على محضر الأجتماع السابق للمجلس وأستعراض نتائج لقاءات واجتماعات رئيس المجلس مع رئاسة الوزارء والوزارء وعدد من رؤوساء المصالح والاجهزة بالحكومة الليبية وكدلك مصرف ليبيا المركزى ،كما استعرض المجلس نتائج عمل لجنة الأزمة بالبلدية والاعمال التى انجزتها خلال الايام الماضية.

و وثمن رئيس واعضاء المجلس خلال الاجتماع عمل رئيس وعدد من اعضاء لجنة الأزمة بالبلدية وخاصة قيامهم بتدليل المعوقات التى كانت تواجة ملفى الوقود وغاز الطهى وقدمو شكرهم للاجهزة الامنية وادأرة البحث الجنائى مديرية الامن وجهاز الحرس البلدى ومراقبة الاقتصاد بالخصوص

كما اطلع المجلس فى اجتماعة ايضا على توزيع الاختصاصات على اعضاء المجلس فيما يخص اللجان التخصصية اضافة الى قرار وزير الحكم المحلى رقم 448 لسنة 2014 م بشأن الهيكل التنظيمى للبلدية وكلف المجلس فى اجتماعة يونس محمد على أمين سر المجلس التسييري لبلدية سرت

هدا وتابع المجلس ايضا المذكرات الواردة للمجلس وتم اتخاد عدد من الأجراءات بشأنها اضافة الى متابعة المختنقات التى تواجة عمل البلدية والاجهزة واداراتها