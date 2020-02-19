رئيس الحكومة ووزير الصحة يبحثان خطة توطين العلاج بالداخل

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم مع وزير الصحة سعد عقوب، تطوير خطة الحكومة لتوطين العلاج في الداخل، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي.

الاجتماع بحث تطوير العلاج بالداخل، وعدم حاجة المريض إلى السفر للخارج للعلاج، وذلك من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للكشف، والأطباء الزوار .كما تطرق إلى مشكلة التخليص الجمركي للأدوية والمعدات الطبية للقطاع العام، وآلية تذليل الصعاب التي تواجهها.

رئيس الحكومة اطلع خلال الاجتماع على توفير مستلزمات غسيل الكلى في مختلف المرافق التي تختص بهذا الشأن في البلاد.

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