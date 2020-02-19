صوان : قصف ميناء طرابلس جاء بعد زيارة السفير الأمريكي لحفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمد صوان، أن زيارة السفير الأمريكي لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حملت رسائل واضحة .

صوان اعتبر في تدوينة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قصف ميناء طرابلس، أول هذه الرسائل التي حملها اللقاء بين السفير الأمريكي وحفتر.

وقال : “قصف ميناء طرابلس اليوم للمرة الثانية جاء بعد زيارة السفير الأمريكي لحفتر وإعلانه التزام حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، أظن أن الرسالة واضحة ”.

تدوينة رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، لم تكن الأولى لرفض الجماعة وذراعها السياسي، لقاء الجانب الأمريكي مع أي طرف غيرهم، معتبرين ذلك خطأ يدخل في باب المحرمات، بينما الزيارات واللقاءات الإخوانية لا تنقطع إلى واشنطن.

وكان القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر قد استقبل، أمس الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في أول زيارة للأخير إلى البلاد، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان لها، أن السفير الأمريكي، أشار إلى التزام حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا التزام المشاركين في مؤتمر برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع.

وتابعت السفارة الأمريكية، أن “نورلاند”، يتطلع إلى زيارة العاصمة الليبية طرابلس، ولقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فائز السراج، حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24