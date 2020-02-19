“تراجع صادم” لليبيا في مؤشر الازدهار العالمي

شهِد مركز ليبيا في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019، الصادر عن مؤسسة ليغاتوم البريطانية، تراجعًا كبيرًا مقارنة بعام 2018.

واحتلت ليبيا المركز 147 على العالم من أصل 167، حيث تراجعت 14 مركزًا مقارنة بالعام 2018، حيث تواجدت في المركز 133.

وكشف التقرير أن ليبيا تحقق أداءً جيدا نسبيًا في ظروف المعيشة والصحة والتعليم، وشهدت تحسنًا في مؤشر الحرية الشخصية مقارنة بالعام الماضي.

وكانت أسوأ النتائج في مؤشرات الأمن والسلامة، الأداء الحكومي، والبيئة الطبيعية، ومؤشر رأس المال الاجتماعي.

وتراجعت الإمارات العربية المتحدة مركزًا واحدًا مقارنة بالعام الماضي، حيث احتلت المركز 40 في 2019 بينما كانت في المركز 39 في عام 2018.

وفي المركز الثاني عربيًا جاءت قطر حيث احتلت المركز 43 عالميًا، حيث قفزت ثلاثة مراكز مقارنة بتصنيف 2018 الذي كانت فيه في المركز 46.

وحافظت البحرين على مركزها الثالث عربيًا، 58 عالميًا، وشهدت تراجعًا 7 مراكز عن العام الماضي حيث تواجدت في المركز 51.

أما عُمان فتواجدت في المركز الرابع عربيًا، 60 عالميًا، والكويت تراجعت إلى المركز الخامس عربيًا و62 عالميًا.

أما السعودية فحصلت على المركز السادس على المستوى العربي و71 عالميًا حيث قفزت 15 مركزًا على المستوى العالمي.

وسابعًا حصلت الأردن على المركز 86 عالميًا أي أنها قفزت 5 مراكز عن تصنيف العام الماضي الذي احتلت فيه المركز 91 على العالم.

ثامنًا جاءت تونس، واحتلت المركز 95 عالميًا وقفزت 7 مراكز عن تصنيف العام الماضي، تلتها المغرب في المركز 100 عالميًا.

أما لبنان فقد احتلت المركز العاشر عربيًا، و104 عالميًا وقفزت 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي، ثم الجزائر 110 عالميًا، ثم مصر 126 عالميًا، واحتل العراق المركز 12 عربيًا و142 عالميًا علمًا بأنه لم يتواجد في تصنيف العام الماضي، وليبيا في المركز 13 عربيًا و147 عالميًا.

كما تواجدت دول عربية للمرة الأولى أيضًا مثل سوريا التي احتلت المركز 14 عربيًا و157 عالميًا، والسودان 15 عربيًا و158 عالميًا، واليمن 16 عربيًا و166 عالميًا وجنوب السودان 16 عربيًا وفي المركز الأخير على المستوى العالمي.

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