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قرار من مصلحة الضرائب بشأن “تطوير النظام الضريبي”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصلحة الضرائب، الأربعاء، تمديد فترة استقبال الطلبات من الشركات الوطنية والأجنبية، لتنفيذ مشروع تطوير وبرمجة النظام الضريبي في ليبيا.

ودعت المصلحة، بصفحتها في “فيسبوك”، الشركات الاستشارية والمتخصصة في تطوير وبرمجة النظم إلى تقديم ملفاتها للتقييم المبدئي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل الأعمال الاستشارية المتعلقة بتطوير النظام الضريبي، وإعداد كراسة مواصفات للمرحلة التنفيذية إلى جانب الإشراف على مرحلة تنفيذها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

ونوهت المصلحة إلى أن آخر يوم لتسليم الملفات لمكتب لجنة تطوير نظم المصلحة بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب في طرابلس، سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق الخامس من مارس المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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