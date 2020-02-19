قرار من مصلحة الضرائب بشأن “تطوير النظام الضريبي”

أعلنت مصلحة الضرائب، الأربعاء، تمديد فترة استقبال الطلبات من الشركات الوطنية والأجنبية، لتنفيذ مشروع تطوير وبرمجة النظام الضريبي في ليبيا.

ودعت المصلحة، بصفحتها في “فيسبوك”، الشركات الاستشارية والمتخصصة في تطوير وبرمجة النظم إلى تقديم ملفاتها للتقييم المبدئي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل الأعمال الاستشارية المتعلقة بتطوير النظام الضريبي، وإعداد كراسة مواصفات للمرحلة التنفيذية إلى جانب الإشراف على مرحلة تنفيذها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

ونوهت المصلحة إلى أن آخر يوم لتسليم الملفات لمكتب لجنة تطوير نظم المصلحة بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب في طرابلس، سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق الخامس من مارس المقبل.

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