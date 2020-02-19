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عبدالمالك المدني : الوفاق استجابت لطلبنا بوقف التفاوض مع الغزاة ولا حوار إلا بالرصاص

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بارك المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي للمجموعات التي تطلق على نفسها اسم ” بركان الغضب ” عبدالمالك المدني قرار رئيس المجلس الرئاسي بتجميد المفاوضات العسكرية في جنيف .

وقال المدني اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : ” هذا هذا ماطلبناه من الحكومة منذ أيام، تم تعليق جميع المفاوضات مع الغـزاة ” .

وأضاف المدني وهو من مدينة مصراتة أن الأيام القادمة لن يكون فيها حوار إلا حوار الرصاص مع من أسماهم ” المعتديين ”  لأن ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، وذلك على حد وصفه .

يشار إلى أن قناة ليبيا لكل الأحرار قد نقلت اليوم خبرًا عاجلًا عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد فيه ”  تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع حفتر ” وذلك عقب حملة إعلامية شنها ضده موالون للوفاق عبر الفضائيات المختلفة إلى حد التلويح بتخوينه ووصفه بالارنب كما جاء على لسان اشرف الشح والحبيب الأمين وغيرهم  .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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