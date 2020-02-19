الدولار يرتفع قليلا.. والذهب يُسجل 160 دينارا

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ارتفاعا طفيفا مع عودة التعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وارتفع الدولار قرشين عند الساعة الرابعة من مساء اليوم وتم تداوله بـ4.28 دنانير، كما بيع على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا بـ4.25 دنانير.

أما اليورو فقد صعد هو الآخر بمقدار 3 قروش وتم تداوله بـ4.61 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع هذه الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه بـ160 دينارا محققا ارتفاعا قدره دينارين.

وبشأن العملات الأخرى، فقد صعدت الليرة التركية قرشا واحدا وبيعت بـ71 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، وصعد الجنيه المصري مجددا وتم تداوله في الحدود الليبية المصرية بـ26 قرشا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية