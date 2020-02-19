الترهوني يكشف أبرز نقاط التشاور في ملتقى القبائل الليبية

نفى مدير المكتب الإعلامي لمشايخ وأعيان قبائل ترهونة، محمد الصادق الترهوني، ما تداول من أنباء حول انسحاب بعض القبائل والمكونات الليبية من ملتقى القبائل الليبية والذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء بمدينة ترهونة، مبينا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأن الهدف منها هو عرقلة سير الملتقى…وللمزيد من التفاصيل بشأن ملتقى القبائل الليبي بترهونة، أهدافه، ونتائجه المرتقبة، كان لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع مدير المكتب الإعلامي لمشايخ وأعيان قبائل ترهونة المجاهدة، محمد الصادق الترهوني… وإلى نص الحوار

– من هم المشاركين في ملتقى القبائل الليبية؟

المشاركين في الملتقى هم الصفوة من القبائل الليبية كافة والنخب الليبية من الشرق والغرب والجنوب والوسط الذين ضاقوا ذرعا من المليشيات والحال المزرى الذي يعيشوه في ظل ما تشهده البلاد من عمليات الخطف والقتل وانعدام الأمن والأمان وصعوبة الحياة.

– لماذا تم اختيار مدينة ترهونة خصيصا مكان لانعقاد الملتقى؟

بعد اعلان مدينة ترهونة انضمامها لعملية الكرامة باللواء التاسع واستشهاد قادتها وما قدمته من الشهداء فداء للوطن، وتعرض أبناء ترهونة للخطف على الهوية، أصبحت ترهونة هي الحاضنة الاجتماعية ورأس السهم للعمليات العسكرية فكل هذه التضحيات عجلت من مدينة ترهونة مدينة الجيش ولها مكانة خاصة لدي كل الليبيين، وبالإضافة إلى دور ترهونة في الصلح الاجتماعي بين العديد من القبائل وما قامت به من حلحلة المشاكل وهذه هي الأسباب التي تم بسببها اختيار ترهونة ومما يؤكد ذلك غياب القبائل عن أي اجتماع وعدم قبول الدعوة غير أن يكون في ترهونة.

– ماهي أبرز محاور التشاور في الملتقى؟

محاور التشاور تتمحور حول دعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتوحيد الصف، ونبذ الخلافات بين القبائل الليبية، وإبعاد كل ما من شأنه أن يسبب الفرقة مثل التوجه السياسي فبراير والفاتح ووضع ليبيا فوق كل اعتبار.

– ماذا بشأن ما توارد بخصوص انسحاب بعض القبائل والمكونات في الساعات الأولى من انطلاق الملتقى؟

هذه إشاعات الهدف منها التأثير على سير العمل في الملتقى الكبير ووضع حجر عثر أمامه وهذا ما يسعى له الإخوان ومن لهم أهداف أخرى لإفساد النجاح الذي حققه الملتقى قبل حتى انعقاده والنجاح هو وجود كل هذه القبائل في مدينة واحدة وتحت سقف قاعة واحدة.

– ما هي النتائج المنتظرة من الملتقى وما ضمانات تنفيذها في حالة التوافق عليها؟

من أهم هذه النتائج هي تشكيل جسم قبائلي يجمع كل القبائل الليبية وهو من يتولى إدارة وقيادة المرحلة والمعركة القائمة بين الجيش الليبي والقبائل ضد المليشيات في حالة فرض قرارات تجبر القوات المسلحة على إيقاف الحرب المقدسة.