وزارة الداخلية تخرّج الدفعة 66 لأعضاء هيئة الشرطة

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – احتفل اليوم في بنغازي بتخريج الدفعة 66 من معهد تدريب الشرطة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

وحضر مراسم الحفل معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الذي منح الإذن بتخريج 475 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، ومديرية أمن تاورغاء، ومكتب حماية وأمن الجامعات، وأمن المرافق والمنشآت، والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والأدلة الجنائية، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.

كما حضر الحفل، معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وعدد من مديري المديريات والإدارات والمكاتب العامة بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط القوات المسلحة.

وشهد الحفل عروضا للكراديس والعمليات القتالية، للخريجين بينت مدى المهنية والقدرة العالية على الانخراط في هيئة الشرطة بما يعزز دورها في حماية أمن الوطن والمواطن، كما شهد تكريما للجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

وأصدر معالي وزير الداخلية قرارا بترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم، كما قرر ترقية كافة الخريجات – تشجيعيا – للرتبة التي تلي رتبهن وذلك تأكيدا لدور المرأة في حماية أمن وطنها ومشاركتها مع أخيها الرجل في ساحات العمل الأمني.

وأعلن مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان، عن الأوائل العشرة من الخريجين، مفصحا عن الخطة التدريبية والتأهيلية العامة للوزارة التي تبناها وزير الداخلية للعام 2020 والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط الشرطة، ودفعات من أعضاء هيئة الشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد، إضافة إلى الدورات التأهيلية في الخارج والداخل. (وال – بنغازي)

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