مصلحة الجوازات الجبل الأخضر تعلن وصول كمية من الجوازات الجاهزة

البيضاء 19 فبراير 2020 (وال) – أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب الجبل الأخضر عن وصول كمية كبيرة من الجوازات الجاهزة إلى مقرها بمدينة البيضاء .

وقال مندوب جوازات الجبل الأخضر ر.ع.عبدالسلام السعداوي إن هذه الكمية التي وصلت للأشخاص الذين قاموا بالتصوير في مقر جوازات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء فقط .

السعداوي أوضح أن المجموعة التي وصلت تكملة العدد بالكامل لعام 2018، وجزء كبير من عام 2019 .

وذكر أن الكمية التي وصلت تقدر ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون آلف جواز (3336) .

وطمئن السعداوي المواطنين وبالتحديد الذين قاموا بالتصوير في مقر جوازات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء أن باقي عام 2019 سيتم استلامها مطلع الأسبوع القادم وفور استلامها سيتم تسليمها لأصحابها. (وال – البيضاء)

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