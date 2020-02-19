ميناء بنغازي يستقبل 248 حاوية سلع وبضائع

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبال الميناء، اليوم الأربعاء، سفينة نقل الحاويات «ألوبو» الوكيل الملاحي لشركة «دليل» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 248 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة.

وقال الشهيبي أنه من المتوقع وصول سفينة نقل السيارات «ليمونس أس» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1260 سيارة مستعملة وجديدة قادمة من السوق الكورية.

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وكان الميناء استقبل أول من أمس الإثنين، سفينة نقل السيارات «غراند شيشيليا» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 760 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

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