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وصول الدفعة الخامسة لجوازات السفر  الجاهزة لمقر جوازات بنغـازي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن معـاون رئيس مصلحـة الجـوازات والجنسـية وشـؤون الأجـانب للمنطقـة الشـرقية عميد حمدي العبيدي استلام 8000 جـواز سفر ووصولها إلى مقر جوازات مدينـة بنغـازي .

جاء ذلك خـلال الاجتماع الذي عقـد اليوم الأربعاء مـع رئيس قسـم التفتيـش والمتـابعة للمصلحـة بالمنطقـة الشـرقية عقيـد وليد الصوصـاع وعقيـد علي البسبـاسي ورئيس قسـم المشـروعات بالمصلحـة للمنطقـة الشـرقية و عقيـد المهـدي بيانكـو .

العبيدي أوضح أنه تـم التنسيـق مـع شـركة بـريد ليبيـا وذلك ضمـن الخطـة الموضـوعة لتـسهيل خـدمة استلام الجـوازات الجـاهزة للمنطقـة الشـرقية وهي الدفعة الخامسة .

الجدير بالذكر أن جميع الجوازات حتى نهاية عام 2019 تمت طباعتها وترسل على دفعات .

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اخبار ليبيا 24

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