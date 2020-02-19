وصول الدفعة الخامسة لجوازات السفر  الجاهزة لمقر جوازات بنغـازي

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن معـاون رئيس مصلحـة الجـوازات والجنسـية وشـؤون الأجـانب للمنطقـة الشـرقية عميد حمدي العبيدي استلام 8000 جـواز سفر ووصولها إلى مقر جوازات مدينـة بنغـازي .
جاء ذلك خـلال الاجتماع الذي عقـد اليوم الأربعاء مـع رئيس قسـم التفتيـش والمتـابعة للمصلحـة بالمنطقـة الشـرقية عقيـد وليد الصوصـاع وعقيـد علي البسبـاسي ورئيس قسـم المشـروعات بالمصلحـة للمنطقـة الشـرقية و عقيـد المهـدي بيانكـو .
العبيدي أوضح أنه تـم التنسيـق مـع شـركة بـريد ليبيـا وذلك ضمـن الخطـة الموضـوعة لتـسهيل خـدمة استلام الجـوازات الجـاهزة للمنطقـة الشـرقية وهي الدفعة الخامسة .
الجدير بالذكر أن جميع الجوازات حتى نهاية عام 2019 تمت طباعتها وترسل على دفعات .
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