خبر سار لليبيين.. تخفيض كبير لأسعار الإنترنت

قرر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سامي الفنطازي، تخفيض قيمة الاشتراكات في خدمة الإنترنت بكافة المناطق والمدن الليبية.

ووفقا للقرار الصادر اليوم الأربعاء والذي اطلعت قناة “218” على نسخة منه، فأن الخفض سيشمل الاسعار المقدمة من الهيئة والشركات التابعة لها، بنسبة 50%، اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة أن قرار الخفض جاء بعد سلسلة من الاجتماعات لضمان عدم إلحاق الضرر بالميزانيات العامة للشركات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل على تحسين مستوى الخدمات وتحديد الأسعار المناسبة لكافة المشتركين.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة للخدمات المقدمة من شركة ليبيا للاتصالات تحت شعار “قاطع انت رابح”، مطالبين بتحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار.

ووفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد حقق قطاع الاتصالات إيرادات قدرها 262 مليون دينار في العام 2019، من أصل إيرادات متوقعة قدرها 750 مليون دينار، أي بعجز 488 مليون دينار. وأظهرت البيانات أن قطاع الاتصالات لم يحقق أي إيرادات في شهر يناير 2020.

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