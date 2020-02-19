أمن الكفرة يداهم وكر لبيع الخمور يديره أشخاص من الجنسية التشادية

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة وبمساندة ودعم أعضاء مركز شرطة المدينة في عمل أمني مشترك وذلك من أجل ضبط الأمن ومكافحة الظواهر السلبية والهدامة وتوجية المزيد من الضربات لأوكار الإجرام والفساد .

وأفاد قسم البحث الجنائي الكفرة أن معلومات وردت لوحدة التحريات بالقسم عن وجود وكر يستخدم في تصنيع الخمور والمتاجرة بها .

على ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة هذا الوكر وتم ضبط شخصين يعملون بهذا الوكر من الجنسية التشادية وضبط كمية من الخمور تقدر 650 لتر .

وقام هؤلاء المجرمين بإخفاء براميل الخمور تحت الأرض بحيث لا تكون بارزة ويمكن مشاهدتها، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .

وأكد القسم أنه تم إعدام هذه السموم، وذلك بعد أخذ الأذن من النيابة العامة .

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