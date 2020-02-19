رئيس الحكومة يتابع أوضاع بلدية الصيعان واحتياجاتها

التقى رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم في مدينة بنغازي عضو مجلس النواب عن باطن الجبل احفيظ خليفة، وممثلين عن المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، لمتابعة سير العمل ببلدية الصيعان وأبرز المشاكل والاحتياجات التي تتطلبها.

الاجتماع تطرق إلى مشاكل البلدية من أزمة الوقود، وشح السيولة النقدية، وسبل دعم مديرية أمن الصيعان، إضافة إلى تنفيذ باقي شبكة المياه لمدينة بدر، وتوفير الاحتياجات لمستشفى تيجي العام.

وأكد رئيس الحكومة العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه المناطق في أقرب وقت ممكن خلال العام الجاري.

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